Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές μετά τον αιφνίδιο θάνατο 33χρονου σε γυμναστήριο στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 33χρονος ενώ βρισκόταν σε γυμναστήριο, έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ Πάφου. Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός απεβίωσε.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και τα ακριβή αίτια θανάτου του θα διαπιστωθούν μετά την διενέργεια της νεκροτομής.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

