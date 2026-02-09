Επείγουσα έκκληση απευθύνεται από το Υπουργείο Παιδείας προς τον κόσμο για εξεύρεση συμβατού δότη μυελού των οστών για μωρό ηλικίας 1,5 ετών, το οποίο χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση.

Αυτούσια η έκκληση:

Αγαπητές/Αγαπητοί φίλες και φίλοι

Σας ενημερώνουμε ότι ένα μωράκι 1,5 ετών, μέλος της οικογένειας συναδέλφου μας στο Υπουργείο Παιδείας , χρειάζεται άμεσα συμβατό δότη μυελού των οστών.

Η εγγραφή ως δότης είναι απλή και η διαδικασία ανώδυνη, αφού δίνεται μόνο δείγμα σάλιου.

Όποιος/Όποια από εσάς επιθυμεί να βοηθήσει μπορεί να προσέλθει και να δώσει δείγμα στα σημεία που επισυνάπτονται. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε σχετικά άλλα άτομα του περιβάλλοντός σας.

Δότες μπορούν να γίνουν άτομα 18-45 ετών.

Μπορεί να είστε εσείς που θα βοηθήσετε να σωθεί η ζωή του!

Δείτε τα σημεία εγγραφής ΕΔΩ