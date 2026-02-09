Συνεχίζονται οι έρευνες για τα βίντεο που αποκάλυψαν φρικτά βασανιστήρια διαφόρων προσώπων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον πρώτο όροφο καζίνο στην Πύλα.

Ήδη ταυτοποιήθηκαν κάποια από τα θύματα, τα οποία κλήθηκαν για κατάθεση. Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στους βασανισμούς.

Αφού εξασφαλίστηκε η 8ημερη κράτηση τόσο του 48χρονου όσο και του 27χρονου που εντοπίζονται στα βίντεο να κακοποιούν βάναυσα τουλάχιστον 7 διαφορετικά πρόσωπα, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας ρίχνουν το βάρος στην ταυτοποίηση των θυμάτων και την εξασφάλιση της μαρτυρίας τους.

«Έχουμε εντοπίσει αριθμό προσώπων που δέχονται επιθέσεις στο συγκεκριμένο μέρος, κάποιοι εξ αυτών έχουν ταυτοποιηθεί και γίνονται προσπάθειες για τους άλλους. Αναμένουμε εντός του χρονικού πλαισίου να ολοκληρώσουμε τις έρευνες». Ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου αρχηγείου Αστυνομίας Χριστόδουλος Κόνσολος.

Το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές από το δωμάτιο του τρόμου στον πρώτο όροφο καζίνου στην Πύλα, ξεπερνά τις 3 χιλιάδες ντοκουμέντα-αρχεία, μέσα από τα οποία θα διαφανεί αν εντοπίζονται και άλλα θύματα αλλά και δράστες.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 4 θύματα τα οποία κλήθηκαν για κατάθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Κόνσολο, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να προκύψουν και νέες συλλήψεις σε σχέση με την υπόθεση, καθώς η αστυνομία προσπαθεί να ταυτοποιήσει και άλλα πρόσωπα, τα οποία είτε εμφανίζονται να κακοποιούν θύματα, είτε να ακούγονται.

Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Σοκ από τα βίντεο βασανιστηρίων – Στο «μικροσκόπιο» δωμάτιο σε καζίνο