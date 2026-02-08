Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες των Αρχών για τα σοκαριστικά βίντεο βασανιστηρίων που καταγράφηκαν από κινητό τηλέφωνο του 48χρονου που τελεί υπό κράτηση ως υπόδικος για το επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας.

Χθες ο 48χρονος καθώς επίσης και ένας 27χρονος αραβικής καταγωγής, τέθηκαν υπό 8ημερη κράτηση, ενώ καταζητείται και άλλο άτομο.

Τα βίντεο έφεραν νέα δεδομένα στο πλαίσιο της διερεύνησης για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως αναφέρθηκε χθες στο Δικαστήριο, στα 2 κινητά τηλέφωνα του υπόδικου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός βίντεο και φωτογραφιών στα οποία όπως διαπιστώθηκε εντοπίζονται τουλάχιστον 7 διαφορετικά πρόσωπα να υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια.

Μεταξύ άλλων, στα βίντεο φαίνεται ο πρώτος ύποπτος να κρατά πιστόλι και να το βάζει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στο στόμα ατόμου το οποίο κρατείτο πάρα τη θέληση του.

Επίσης, σε άλλη περίπτωση, ο ύποπτος φαίνεται να κτυπά στο κεφάλι με λεπίδα μαχαιριού άλλο θύμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, το δωμάτιο του βασανισμού αναγνωρίστηκε και εντοπίζεται στον πρώτο όροφο καζίνο το οποίο λειτουργούσε στην Πύλα και φαίνεται να συνδέεται με τον 48χρονο ύποπτο.

Οι βασανισμοί φέρεται να διαπράχθηκαν σε διάφορες ημερομηνίες, εντός του 2025.