Της Ελένης Λουκά



Βίντεο βασανιστηρίων που καταγράφηκαν από κινητό τηλέφωνο του 48χρονου που τελεί υπό κράτηση ως υπόδικος για το επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας, έφεραν νέα δεδομένα στο πλαίσιο της διερεύνησης για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

O 48χρονος και ακόμη ένα πρόσωπο που εντοπίστηκε να συμμετέχει στους βασανισμούς οδηγήθηκαν το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η αστυνομία ενώπιον δικαστηρίου στα 2 κινητά τηλέφωνα του υπόδικου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός βίντεο και φωτογραφιών στα οποία όπως διαπιστώθηκε εντοπίζονται τουλάχιστον 7 διαφορετικά πρόσωπα να υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια.

Πιστόλι στο στόμα

«Ο 48χρονος μαζί με άλλο πρόσωπο φέρονται να κτυπούσαν με τα χέρια και άλλα αντικείμενα τα πρόσωπα αυτά, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Σε κάποια βίντεο φαίνεται να κρατά πιστόλι και να το βάζει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο στόμα ενός προσώπου που κρατείτο πάρα τη θέληση του.»



Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, το δωμάτιο του βασανισμού αναγνωρίστηκε και εντοπίζεται στον πρώτο όροφο καζίνο το οποίο λειτουργούσε στην Πύλα και φαίνεται να συνδέεται με τον 48χρονο ύποπτο.

«Σε άλλο βίντεο θύμα εμφανίζεται να κάθεται στον καναπέ και ο 1ος ύποπτος κρατώντας ένα πιστόλι, χρώματος χρυσού και ένα μαχαίρι, του ζητά επίμονα χρήματα. Ακολούθως τον χαστουκίζει στο πρόσωπο και μετά τον φτύνει.»



Εναντίον των 2 υπόπτων διερευνάται σωρεία αδικημάτων τα οποία όπως διαπιστώθηκε διαπράχθηκαν σε διάφορες ημερομηνίες κατά το 2025. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο. Η αστυνομία αιτήθηκε και εξασφάλισε την 8ημερη κράτηση των 2 υπόπτων.



