Για το φορτηγό που «καρφώθηκε» σε όχημα της Αστυνομίας στον αυτοκινητόδρομο μίλησε στο Μεσήμερι και Κάτι ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου.

Ερωτηθείς εάν επιτρέπεται να σταθμεύουν αστυνομικοί ή βαν κινητών καμερών στη λωρίδα ασφαλείας, απάντησε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν λωρίδα ασφαλείας αλλά έρεισμα που υπάρχει στον αυτοκινητόδρομο. Μέσα στη νομοθεσία αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι Αστυνομικοί από τη στιγμή που είναι σε καθήκον στον αυτοκινητόδρομο, εκεί έπρεπε να ήταν. Ήταν στην άκρη του δρόμου, εκτός των λωρίδων ασφαλείας, με τους φάρους του και όλα τα προβλεπόμενα».

Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, ένα όχημα χτύπησε στο πίσω μέρος του περιπολικού, ευτυχώς ήταν όχημα 4Χ4, διαφορετικά εάν ήταν από τα άλλα οχήματα με το κτύπημα που έγινε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός του φορτηγού πέρασε στη λωρίδα ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο παρά το ΓΣΠ, όπου βρισκόταν σταθμευμένο περιπολικό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε αυτό.

Εντός του περιπολικού βρίσκονταν δύο μέλη της Αστυνομίας.

Τόσο τα μέλη της Αστυνομίας όσο και ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι εκτός κινδύνου.

Στον οδηγό του φορτηγού έγινε αλκοτέστ και νάρκοτεστ με αρνητική ένδειξη.

