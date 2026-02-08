Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο, παρά το ΓΣΠ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός του φορτηγού πέρασε στη λωρίδα ασφαλείας, όπου βρισκόταν σταθμευμένο περιπολικό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε αυτό.

Εντός του περιπολικού βρίσκονταν δύο μέλη της Αστυνομίας.

Τόσο τα μέλη της Αστυνομίας όσο και ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι εκτός κινδύνου.

Στον οδηγό του φορτηγού έγινε αλκοτέστ και νάρκοτεστ με αρνητική ένδειξη.