Απεβίωσε η 42χρονη Γεωργία, δύο εβδομάδες μετά από νοσηλεία, σε κωματώδη και μη αναστρέψιμη κατάσταση, έπειτα από χειρουργική επέμβαση υστερεκτομής, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με με επιστολή-καταγελλία από συγγενικό της πρόσωπο, την οποία κατέχει και το SigmaLive, έτυχε λανθασμένης μεταχείρισης από το προσωπικό. Στον ιατρικό φάκελο της ασθενούς αναγράφεται ότι «βρέθηκε στο πάτωμα του αποχωρητηρίου, μπρούμυτα, ημίγυμνη και βρεγμένη».

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΚΥπΥ, ήδη είχε ξεκινήσει διερεύνηση του περιστατικού, με τον ορισμό αρμοδίων λειτουργών για την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των γεγονότων. Η ασθενής έπασχε από κατά πλάκα σκλήρυνση, υπέστη επιδείνωση της υγείας της έπειτα από επέμβαση υστερεκτομής.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η αδελφή της εκλιπούσας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

