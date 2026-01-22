Γυναίκα ασθενής με κατά πλάκα σκλύρηνση, η οποία νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, έτυχε λανθασμένης μεταχείρισης από το προσωπικό, σύμφωνα με επιστολή-καταγελλία από συγγενικό της πρόσωπο, την οποία κατέχει και το SigmaLive.



Σύμφωνα με την επιστολή, η ασθενής εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας στις 15 Ιανουαρίου 2026, όπου την επόμενη μέρα υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση υστερεκτομής. Όπως αναφέρει η ίδια αποστολή, τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο της συγκεκριμένης εβδομάδας, όπου είχε αρχικά νοσηλευτεί, η κατάσταση της ασθενούς ήταν πολύ καλή και δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι διέτρεχε άμεσο κίνδυνο.



Κατά την ίδια επιστολή, το πρωί της Κυριακής, 18 Ιανουαρίου, η ασθενής έπεσε σε κώμα, ενώ η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η αξονική τομογραφία έδειξε εγκεφαλικό και ότι η κατάσταση της ασθενούς ήταν μη αναστρέψιμη. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δεν την αποδέχτηκε, ενώ κανένας νευροχειρουργός από κρατικό νοσηλευτήριο δεν την επισκέφθηκε για να αξιολογήσει την κλινική της κατάσταση».

Παράλληλα. όπως αναφέρεται στην επιστολή, στον ιατρικό φάκελο της ασθενούς αναγράφεται ότι «βρέθηκε στο πάτωμα του αποχωρητηρίου, μπρούμυτα, ημίγυμνη και βρεγμένη».



Επίσης, να σημειωθεί ότι, με βάση την καταγγελία, είχε ζητηθεί να μην αφαιρεθεί ο καθετήρας από την ασθενή, «λόγω αδυναμίας της να μεταβαίνει μόνη της στην τουαλέτα, όμως το αίτημά δεν εισακούστηκε».

«Επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μας και μας ανέφερε ότι χτυπούσε το κουδούνι για να τη μεταφέρουν στην τουαλέτα, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Ως αποτέλεσμα, σηκώθηκε μόνη της και έπεσε» υπογραμμίζεται στην ίδια καταγγελία.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι υπήρξε και δεύτερη πτώση της ασθενούς στο πάτωμα, κατά το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με μηνύματα και κλήσεις στο κινητό της, «ενώ η ασθενής ειδοποιούσε συγγενικό πρόσωπο για βοήθεια, ενώ στην συνέχεια το ίδιο πρόσωπο απέστειλε μήνυμα, στο οποίο η ασθενής δεν απάντησε».



Το συγκεκριμένο περιστατικό διερευνάται από το Υπουργείο Υγείας και είναι εις γνώσιν του ΟΚΥπΥ.



Η αυτούσια καταγγελία της οικογένειας:

«Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που αφορά τη νοσηλεία της αδερφής μας Γεωργίας Χριστοφή, με ΑΔΤ 865613 και ημερομηνία γεννήσεως 27/02/1984, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η αδερφή μας εισήχθη στο εν λόγω Νοσοκομείο στις 15/01/2026 και στις 16/01/2026 υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση υστερεκτομής. Τόσο στις 16/01/2026 όσο και το βράδυ της 17/01/2026, όταν την είδαμε για τελευταία φορά, η κατάστασή της ήταν πολύ καλή και δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι διέτρεχε άμεσο κίνδυνο.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, στις 7:30 το πρωί της Κυριακής 18/01/2026, ειδοποιηθήκαμε ότι η αδερφή μας έχει πέσει σε κώμα. Πριν φτάσουμε στο νοσοκομείο, μας ενημέρωσαν εκ νέου ότι η αξονική τομογραφία έδειξε εγκεφαλικό και από την ίδια ώρα μας ανέφεραν ότι η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη. Με βάση τα αποτελέσματα της αξονικής, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δεν την αποδέχτηκε, ενώ κανένας νευροχειρουργός από κρατικό νοσηλευτήριο δεν την επισκέφθηκε για να αξιολογήσει την κλινική της κατάσταση.

Μετά το συμβάν, ζητήσαμε αντίγραφο του ιατρικού της φακέλου, όπου αναγράφεται ότι η αδερφή μας βρέθηκε στις 06:20 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου στο πάτωμα του αποχωρητηρίου, μπρούμυτα, ημίγυμνη και βρεγμένη. Σας αναφέρω ότι το πρωί του Σαββάτου είχε ζητήσει να μην της αφαιρεθεί ο καθετήρας, λόγω αδυναμίας της να μεταβαίνει μόνη της στην τουαλέτα, όμως το αίτημά της δεν εισακούστηκε.

Η αδερφή μας πάσχει από κατά πλάκα σκλήρυνση, γεγονός που ήταν γνωστό στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένο νευροδιαβιβαστή για την ακράτεια, κάτι που επίσης γνώριζαν. Κατά τις 7:30 μ.μ. στις 18/01/2025, μετά από επίσκεψή μας στη γυναικολογική πτέρυγα, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μας και μας ανέφερε ότι χτυπούσε το κουδούνι για να τη μεταφέρουν στην τουαλέτα, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Ως αποτέλεσμα, σηκώθηκε μόνη της και έπεσε.

Η δεύτερη πτώση σημειώθηκε γύρω στις 02:40 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με μηνύματα και κλήσεις στο κινητό της, με τις οποίες ειδοποιούσε συγγενικό μας πρόσωπο για βοήθεια. Στις 02:57 το συγγενικό μας πρόσωπο της απέστειλε μήνυμα, στο οποίο η αδερφή μας δεν απάντησε.

Η αρχική ενημέρωση που λάβαμε ήταν ότι έπεσε από το κρεβάτι της, ενώ στον ιατρικό φάκελο αναφέρεται ότι εντοπίστηκε στο αποχωρητήριο. Οι αντιφάσεις αυτές είναι σοβαρές και καθιστούν αναγκαία την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των γεγονότων.

Οι προβληματισμοί και τα ζητήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

Πρώτον, αφαιρέθηκε ο καθετήρας παρά τη ρητή παράκληση της ασθενούς να παραμείνει.



Δεύτερον, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ανταποκρινόταν στα καλέσματα της ασθενούς για βοήθεια.



Τρίτον, η ασθενής παραλήφθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με υποθερμία, γεγονός που υποδηλώνει καθυστέρηση στον εντοπισμό της, αφού στον φάκελο αναγράφεται ότι ανευρέθηκε στις 06:20 το πρωί της Κυριακής.



Τέταρτον, δεν εμφανίστηκε νευροχειρουργός να την εξετάσει. Αρχικά μας ειπώθηκε ότι δύο νευροχειρουργοί την εξέτασαν, ενώ σήμερα, 20/01/2026, ο εφημερεύων εντατικολόγος κ. Τριανταφύλλου μας ανέφερε ότι κανένας νευροχειρουργός δεν την εξέτασε, διότι – όπως ειπώθηκε – δεν κρίθηκε αναγκαίο.



Πέμπτον, ζητούμε άμεση διερεύνηση των γεγονότων, εξέταση από νευροχειρουργό (και από το εξωτερικό εφόσον απαιτείται), καθώς και εξέταση από ιατροδικαστή, ώστε να διακριβωθεί εάν η εγκεφαλική αιμορραγία οφείλεται στις πτώσεις.



Έκτον, σήμερα ενημερωθήκαμε ότι αύριο, 21/01/2026, προτίθενται να διακόψουν την καταστολή. Από μέρους μας η απόφαση αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική προσπάθεια για βελτίωση της κατάστασής της.

Ευελπιστούμε στην άμεση και θετική σας ανταπόκριση. Δηλώνουμε δε ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας».



Διαβάστε επίσης: Σοκ στη Λευκωσία: Κουρέας έβαζε ανήλικους να συμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις