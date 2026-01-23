Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοίνωσε ότι δόθηκαν οδηγίες για τη διερεύνηση του περιστατικού που αφορά σε 42χρονη ασθενή, η οποία νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Η ασθενής, η οποία πάσχει από κατά πλάκα σκλήρυνση, υπέστη επιδείνωση της υγείας της έπειτα από επέμβαση υστερεκτομής. Η οικογένειά της απηύθυνε επιστολή προς τη διεύθυνση του νοσηλευτηρίου, περιγράφοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στην επιδείνωση της κατάστασης της ασθενούς.

Όπως αναφέρει ο ΟΚΥπΥ, έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση του περιστατικού, με τον ορισμό αρμοδίων λειτουργών για την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των γεγονότων.

