Για υποθέσεις βασανιστηρίων, μεταξύ άλλων άνω των δέκα αδικημάτων, τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι.



Να σημειωθεί ότι οι δύο κρατούμενοι, μεταξύ άλλων αδικημάτων, απήγαγαν και βασάνισαν επτά πρόσωπα στην Πύλα, της Επαρχίας Λάρνακας.

Σε δήλωσή του ο Χριστόδουλος Κόνσολος, Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας αναφέρει πως «στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν σοβαρά αδικήματα, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε χθες στη σύλληψη 48χρονου, ο οποίος κρατείται ως υπόδικος σε σχέση με υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα».

Σημειώνει πως «εναντίον του διερευνώνται 14 αδικήματα, συγκεκριμένα Συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, Συνωμοσία προς διάπραξη Πλημμελήματος, Παράνομη Κατοχή και Μεταφορά Πυροβόλου Όπλου Κατηγορίας Β’, Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός), Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, Πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, Βαριά σωματική βλάβη, Παράλειψη αποτροπής κακουργήματος, Επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, Κοινή επίθεση, Μαχαιροφορία, Κατοχή επιθετικού όπλου και Οπλοφορία προς διέγερση τρόμου».

Τα αδικήματα, σύμφωνα με τον κ. Κόνσολο, διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 στη Λάρνακα.

Για τα ίδια αδικήματα συνελήφθη ακόμα ένα άτομο ηλικίας 27 ετών το οποίο τέθηκε υπό κράτηση.

Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης διεξήχθη έρευνα σε υποστατικό το οποίο σχετίζεται με τον 48χρονο από όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησης τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.



