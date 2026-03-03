«Η Κύπρος δεν κείται μακράν», αλλά «κείται πλησίον» δήλωσε την Τρίτη ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην αποστολή των μαχητικών F-16 και των δύο ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο, για αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Δένδιας, η οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο, συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα στη Λευκωσία για συζήτηση και ανασκόπηση της κατάστασης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Πάλμας τόνισε πως στα εθνικά ζητήματα, η Ελλάδα αποτελεί αδιαμφισβήτητα το σημαντικότερο εταίρο και το πιο ισχυρό στήριγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς.

«Αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα αυτή, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας έχουμε αναπτύξει στενό συντονισμό και βρισκόμαστε σε καθημερινή διαβούλευση», είπε ο κ. Πάλμας και ευχαρίστησε τον κ. Δένδια για την παρουσία του στην Κύπρο, «η οποία επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στο πλαίσιο της διμερούς μας σχέσης».

Παράλληλα, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κυβέρνησης προς την ελληνική Κυβέρνηση για την αποστολή των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο.

Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο κ. Πάλμας είπε πως, λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή που πλέον επηρεάζουν και την Κύπρο, ενημέρωσε τον Έλληνα Υπουργό για την κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσφατα συμβάντα που έλαβαν χώρα χθες με την επίθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι και τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροχημάτων που κινούνταν προς την κατεύθυνση επίσης των Βρετανικών Βάσεων.

Ο κ. Πάλμας είπε πως σε αυτό το πλαίσιο και υπό το φως της κλιμάκωσης των γεγονότων, επανέλαβε στον κ. Δένδια τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετείχε, δεν συμμετέχει και ούτε πρόκειται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

«Ως Κυπριακή Δημοκρατία θεμελιώνουμε διαχρονικά τη στάση μας στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, στον πλήρη σεβασμό και στη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, στην επένδυση σε στρατηγικές συμμαχίες και στην ειρηνική επίλυση διαφορών», είπε.

Παράλληλα, συνέχισε ο Κύπριος Υπουργός, «παραμένουμε πιστοί στον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος και βεβαίως, την ίδια ώρα, με υπευθυνότητα και προσήλωση θα συνεχίσουμε να δρούμε με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας, καθώς και την προαγωγή της ειρήνης, της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή, αποδεικνύοντας εμπράκτως το ρόλο μας ως αξιόπιστου εταίρου της διεθνούς κοινότητας».

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός, αφού ευχαρίστησε τον Βασίλη Πάλμα και τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την εγκάρδια υποδοχή σε μία κρίσιμη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή, επανέλαβε τη θέση πως για την ελληνική κοινωνία και για το έθνος, η «Κύπρος δεν κείται μακράν και σήμερα, η ελληνική Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον».

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως η Ελλάδα είναι εδώ και θα είναι εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προστατευθεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες.

Ο Έλληνας Υπουργός επανέλαβε τη θέση της Κυριακής Δημοκρατίας πως δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες.

Ο Νίκος Δένδιας συνέχισε λέγοντας πως με απόφαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας), βρίσκονται ήδη στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς επίσης και δύο φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Όπως εξήγησε, η φρεγάτα Ψαρά διαθέτει το σύστημα «Κένταυρος» κατά UΑV, ένα σύστημα που έχει παραχθεί από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον πλανήτη. «Επίσης δεν διαφεύγει βεβαίως η ιστορική αναλογία ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Ο Έλληνας Υπουργός σημείωσε πως η επιλογή της ελληνικής Κυβέρνησης είναι σαφής ως εθνική υποχρέωση, αλλά και ως ευρωπαϊκή υποχρέωση, και είπε πως στις συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Βασίλη Πάλμα συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τακτικές μας επαφές με απόλυτη συνεννόηση, με κοινό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Με τη συνεργασία αυτή, με την παρουσία των αεροπλάνων μας, με την παρουσία των φρεγατών μας, τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου», κατέληξε.

Σε ερώτηση προς τον κ. Πάλμα κατά πόσον ισχύει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου ότι η Βρετανία θα αποστείλει κάποιο πολεμικό πλοίο στην περιοχή, είπε πως προς το παρόν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση γύρω από αυτό το ζήτημα.

Ερωτηθείς αν έχουν εκφράσει άλλες χώρες το παράδειγμα της Ελλάδας για να αποστείλει βοήθεια στην περιοχή, ο κ. Πάλμας είπε πως η Ελλάδα είναι κάτι ξεχωριστό για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς εκτός από ευρωπαίος εταίρος, οι διαχρονικοί δεσμοί είναι γνωστοί.

«Την ίδια ώρα θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της Κυβέρνησης για την ανταπόκριση που υπάρχει και από άλλους ευρωπαίους εταίρους μας και βεβαίως φιλικές και συμμαχικές χώρες για να ενισχύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω αυτής της έκρυθμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ