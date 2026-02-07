Ανατροπή προκύπτει στην υπόθεση θανάτου του ισοβίτη που εντοπίστηκε νεκρός στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς η Διεύθυνση του Τμήματος είχε ανακοινώσει επίσημα χθες ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε ανακοπή καρδίας.



Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση από την Αστυνομία, η νενομισμένη νεκροτομή κατέδειξε πως ο θάνατος δεν προήλθε από παθολογικά αίτια, αλλά από ασφυξία λόγω απόφραξης της αναπνευστικής οδού από τροφή.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών, ο κατάδικος είχε «γύρω στις 15:55 εντός του κελιού του από μέλος του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών, χωρίς εμφανείς ζωτικές ενδείξεις».



