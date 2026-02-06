Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών, ο κατάδικος εντοπίστηκε "γύρω στις 15:55 εντός του κελιού του από μέλος του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών, χωρίς εμφανείς ζωτικές ενδείξεις".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι Ιατρικές Υπηρεσίες του Τμήματος Φυλακών, οι οποίες προσήλθαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Τμήμα Φυλακών προέβη άμεσα σε ενημέρωση του ΤΑΕ Λευκωσίας, ενώ η οικογένεια του αποβιώσαντος ενημερώθηκε αμέσως.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε ανακοπή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.

Το Τμήμα Φυλακών συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, σημειώνεται.

Πρόκειται για άτομο το οποίο καταδικάστηκε για διπλό φονικό το οποίο διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 σε χωριό της Επαρχίας Λευκωσίας.