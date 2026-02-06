Δυο άτομα συνέλαβε η Αστυνομία στο πλαίσιο των των δράσεων της για την καταστολή του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιείται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Πρόκειται για 48χρονο υπόδικο στις Κεντρικές Φυλακές και έναν 27χρονο.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και τμήματα της Αστυνομίας, από τον Ιούλιο του 2025 μέχρι και σήμερα και μετά την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων και τη σύλληψη μελών του οργανωμένου εγκλήματος, συνεχίζει τη διενέργεια εξετάσεων για εντοπισμό μαρτυρίας σε σχέση με άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργο Χαραλάμπους «σε συνέχεια των πρόσφατων συλλήψεων αριθμού ατόμων ως υπόπτων για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων και συμμετοχή τους σε εγκληματικές οργανώσεις, το ΤΑΕ Λάρνακας έπειτα από εξετάσεις, έρευνες και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων εξασφάλισε μαρτυρία εναντίον 48 χρόνου που βρίσκεται σήμερα υπόδικος στις κεντρικές φυλακές ο οποίος συνελήφθηκε για σειρά αδικημάτων.

Τα αδικήματα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, μαχαιροφορία και πράξεις που σκοπεύουν στην πρόσκληση βαριάς σωματικής βλάβης και διαπράχθηκαν κατά το 2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Σημειώνεται πως πέραν του πιο πάνω ατόμου για τα ίδια αδικήματα συνελήφθηκε ακόμη ένα άτομο ηλικίας 27 ετών αραβικής καταγωγής ενώ για την υπόθεση καταζητείται και τρίτο άτομο αραβικής καταγωγής το οποίο εμπλέκεται και καταζητείται και για τα γεγονότα που έγιναν την 17/01/2026 στην Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα.

Το ΤΑΕ Λάρνακας «προχώρησε σήμερα επίσης σε έρευνα υποστατικού το οποίο συνδέεται με τον 48 χρόνο συλληφθέντα όπου έγιναν εξετάσεις και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για αξιολόγηση».

Αύριο αναμένεται οι δύο συλληφθέντες να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Διαβάστε επίσης: Επεισόδια Λάρνακας: Αφαιρείται το άσυλο από τους αλλοδαπούς που εμπλέκονται