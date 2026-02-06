Σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο περικοπών νερού εξέφρασε ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο «θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, χωρίς να φέρει το ανάλογο αποτέλεσμα».

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ , η απόφαση για περικοπές νερού λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τους Επαρχιακούς Οργανισμούς. «Η απόφαση μάς ανακοινώθηκε και μας επεξηγήθηκε εκ των υστέρων», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΕΟΑ Πάφου θεωρεί πως ο στόχος για εξοικονόμηση 10% μπορεί να επιτευχθεί με άλλους, πιο αποτελεσματικούς τρόπους.

Σύμφωνα με τον κ. Πιττοκοπίτη, ένας από αυτούς είναι η ψήφιση των κανονισμών που βρίσκονται ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να διαφοροποιηθεί η τιμολόγηση του νερού. «Με την αύξηση της τιμής στην υπερκατανάλωση, δημιουργείται ένα ουσιαστικό μέτρο αποτροπής της αλόγιστης χρήσης νερού», επεσήμανε.

Παράλληλα, αναφορά έκανε και στα ακροφύσια εξοικονόμησης νερού που θα προμηθεύσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν στις βρύσες των νοικοκυριών. Όπως εξήγησε, «τα ακροφύσια μειώνουν την ποσότητα νερού που παρέχεται, περιορίζοντας τη σπατάλη στην καθημερινή χρήση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. «Πρέπει να γίνει καμπάνια τόσο από τον ΕΟΑ όσο και από το Υπουργείο Γεωργίας. Το νερό είναι λιγοστό, είναι πολύτιμο και οφείλουμε να το προσέχουμε ολόχρονα και όχι μόνο το καλοκαίρι», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου προειδοποίησε, ακόμη, ότι οι περικοπές ενδέχεται να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στο υδατικό δίκτυο. Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος του δικτύου είναι πεπαλαιωμένο και φθαρμένο, με αποτέλεσμα «οι διακοπές και η επαναφορά της παροχής να δημιουργούν πιέσεις στους αγωγούς, αυξάνοντας τα σπασίματα και τις απώλειες νερού». Κάτι τέτοιο, όπως είπε, «ενδέχεται τελικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απώλεια από αυτή που προσπαθούμε να περιορίσουμε».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΑ Πάφου έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Επαρχιακό Μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και έχει προγραμματιστεί συνάντηση για την ερχόμενη Δευτέρα, ανέφερε. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Πάφου, η Διεύθυνση του Επαρχιακού Οργανισμού και οι Εκτελεστικοί Μηχανικοί, με στόχο να εξεταστεί στην πράξη πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μείωση του 10% και ποια άλλα πρακτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν, «ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περικοπή νερού στα νοικοκυριά».

Πηγή: ΚΥΠΕ