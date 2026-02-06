Θα πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο περικοπών στην υδροδότηση των καταναλωτών, ένα σενάριο εφιαλτικό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα στο δίκτυο, με αποτέλεσμα νέες βλάβες και απώλειες νερού.

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο περικοπών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο κ.Τσουλόφτας είπε πως αυτό «θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει να εξεύρουμε τρόπους να αποτραπεί το ενδεχόμενο περικοπών στους καταναλωτές».

Όπως εξήγησε «όταν μετά από μια αποκοπή επανέρχεται η παροχή νερού, δημιουργούνται τεράστια τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βλαβών και κατ’ επέκταση την αύξηση των απωλειών».

Επιπρόσθετα σημείωσε ότι, καθώς η Λεμεσός είναι αμφιθεατρικά δομημένη, θα λαμβάνουν νερό πρώτα οι περιοχές που είναι υψομετρικά χαμηλότερα, ενώ στις ψηλότερες περιοχές ενδεχομένως να μην προλαβαίνει να φτάνει το νερό πριν την επόμενη αποκοπή και οι καταναλωτές θα αναγκαστούν να τοποθετήσουν μεγαλύτερα ντεπόζιτα νερού.

Παράλληλα, υπέδειξε ότι ο Οργανισμός έχει εκπονήσει έναν σχεδιασμό για χειρισμό της κατάστασης, ο οποίος βασίζεται σε τρεις πυλώνες, την αύξηση των αποθεμάτων, τη μείωση των απωλειών και την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και μείωση της κατανάλωσης από το κοινό.

Ο πρώτος πυλώνας, συνέχισε περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ανενεργών γεωτρήσεων, σε συνεργασία με το ΤΑΥ και «ήδη έχουν ενεργοποιηθεί δυο γεωτρήσεις στον υδροφορέα του Κούρη, στην περιοχή Επισκοπής, δυναμικότητας 5 χιλιάδων κυβικών μέτρων ημερησίως». «Είμαστε τώρα στη διαδικασία εξεύρεσης νέων γεωτρήσεων και δημιουργίας των υποδομών σύνδεσης, υποδοχής και αποθήκευσης του νερού από αυτές τις γεωτρήσεις», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στη μείωση των απωλειών, υπενθύμισε ότι ο ΕΟΑ Λεμεσού έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση περίπου 60 χιλιάδων έξυπνων μετρητών στην αστική περιοχή Λεμεσού, ενώ μέχρι τον Απρίλιο αναμένεται να τοποθετηθούν οι εναπομείναντες 20 χιλιάδες έξυπνοι μετρητές.

«Σε συνδυασμό με την τηλεμετρία και το ψηφιακό υδραυλικό δίδυμο του ΕΟΑ Λεμεσού, θα βελτιώσουμε την απόδοση μας στον γρήγορο εντοπισμό και επιδιόρθωση των βλαβών», ανέφερε και πρόσθεσε ότι, επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών για να υπάρχει περισσότερη ποσότητα νερού σε περίπτωση βλαβών.

Παράλληλα, είπε ο κ. Τσουλόφτας «έχουμε προβεί σε ζωνοποίηση και διαχωρισμό του δικτύου μας με την αύξηση των δικλείδων, έτσι ώστε κάθε φορά που υπάρχει μια βλάβη να μπορεί πιο εύκολα να απομονώνεται, ενώ έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στην ανεύρεση αφανών διαρροών και έχουμε προβεί σε λειτουργικές βελτιώσεις, όπως είναι η μείωση των πιέσεων, η τοποθέτηση ρυθμιστών πίεσης και η αύξηση των συνεργείων επιδιόρθωσης βλαβών».

Όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για μείωση της κατανάλωσης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού υπενθύμισε τη διαφημιστική καμπάνια, με την αξιοποίηση γνωστών ηθοποιών και influencers, ενώ σημείωσε πως έχουν αυξηθεί οι επιθεωρήσεις και οι καταγγελίες σε περίπτωση χρήσης λάστιχων ποτίσματος.

Ανέφερε ακόμη ότι εκκρεμεί η έγκριση του προσχεδίου κανονισμών λειτουργίας των ΕΟΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική που «θα οδηγήσει σε μια πιο ορθολογική τιμολόγηση καθώς θα υπάρχει λογική χρέωση για λογικές καταναλώσεις και μια απαγορευτική χρέωση στην περίπτωση υπερκατανάλωσης».

Πέρα των πιο πάνω, συνέχισε, ο ΕΟΑ Λεμεσού εφαρμόζει ένα εκτεταμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα παροχής βοήθειας σε κοινότητες οι οποίες είναι εκτός της αρμοδιότητας του, με επιδιορθώσεις δικτύων και παροχή τεχνογνωσίας και εξοπλισμού, κάτι που «έχει οδηγήσει σε μια σημαντική βελτίωση της κατάστασης των δικτύων ύδρευσης των κοινοτήτων».

«Στη Λεμεσό συνεργαζόμαστε αρκετά και πολύ αποτελεσματικά με το Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΥ και υλοποιούμε μαζί τεχνικά έργα έτσι ώστε να διαχειριστούμε την κατάσταση το ερχόμενο καλοκαίρι», είπε ο κ.Τσουλόφτας, προσθέτοντας ότι «αν οι σχεδιασμοί για εγκατάσταση των δυο μονάδων αφαλάτωσης στη Λεμεσό υλοποιηθούν σύντομα, θα είμαστε σε καλό δρόμο».

Ωστόσο, τόνισε «η κατάσταση είναι τραγική και το σενάριο να προβούμε σε περικοπές νερού είναι εφιαλτικό και πρέπει πάση θυσία να το αποτρέψουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ