Το υπό κυρώσεις φορτηγό πλοίο «Kapitan Yakovlev» (IMO: 9077575 - με σημαία Μάλτας) φόρτωσε κλεμμένο σιτάρι στο λιμάνι της Σεβαστούπολης και κατευθύνθηκε προς την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Αμμοχώστου. Πρόκειται για περισσότερους από 4 χιλιάδες τόνους σιτηρών.

Την πληροφορία δημοσίευσε σε Χ και Facebook η δημοσιογράφος του πρότζεκτ SeaKrime του Κέντρου «Μυροτβόρετς», Κατερίνα Γιαρέσκο.

«Το KAPITAN YAKOVLEV κατευθύνεται προς την Αμμόχωστο (κλειστό λιμάνι της βόρειας Κύπρου που ελέγχεται από την Τουρκία — σ.σ.) με 4.078,5 τόνους σιταριού, φορτωμένους στην κατεχόμενη Σεβαστούπολη. Το πλοίο βρισκόταν στον κόλπο Καμίσοβα από 15.01 έως 13.02.2026· αρχικά εκφόρτωσε φορτίο από το Ερέγλι και στη συνέχεια φόρτωσε σιτάρι», έγραψε η Γιαρέσκο.





KAPITAN YAKOVLEV (IMO: 9077575) іде в Фамагусту (закритий порт Північного Кіпру) з 4078.5 т пшениці, завантаженої в окупованому Севастополі.

Судно було в Комишовій бухті 15.01-13.02.2026, спочатку розвантажило вантаж з Ереглі, потім завантажилось пшеницею. pic.twitter.com/VLhP2HZuZN — Катерина Яресько (@kattyfun1) February 16, 2026



Χάρτης από το Marine Traffic δείχνει το συγκεκριμένο πλοίο έξω από το λιμάνι της κατεχόμενης Αμμοχώστου στις 20 Φεβρουαρίου









Ξαναήρθε Κατεχόμενα πριν μπει σε λίστα κυρώσεων



Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), το φορτηγό πλοίο εμπλέκεται συστηματικά σε σχήματα εξαγωγής κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

«Τον Μάιο του 2025 το πλοίο, υπό τον καπετάνιο Τσερνιάεφ Β.Π., μετέφερε σιτάρι από το προσωρινά κατεχόμενο λιμάνι του Μπερντιάνσκ στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Τον Δεκέμβριο του 2024, υπό τον καπετάνιο Βαντίμ Νοβσκι, μετέφερε σχεδόν 4 χιλιάδες τόνους σιταριού από το κατεχόμενο Μπερντιάνσκ στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ. Το πλοίο συμμετέχει επίσης στον εφοδιασμό προϊόντων προς τα κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Σεβαστούπολης

Τον Ιανουάριο του 2025 το πλοίο βρισκόταν για επισκευές στον κόλπο της Σεβαστούπολης, όμως ήδη τον Μάιο του ίδιου έτους πραγματοποίησε δρομολόγιο μεταφοράς σιτηρών από το λιμάνι της Μαριούπολης προς το λιμάνι της Αμμοχώστου (βόρεια Κύπρος, υπό τουρκικό έλεγχο).

Στις 25 Νοεμβρίου 2025 η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις στο πλοίο «KAPITAN YAKOVLEV», αναφέρει η GUR.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, η Ρωσική Ομοσπονδία εξάγει συστηματικά σιτηρά που καλλιεργούνται σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και τα διαθέτει στις διεθνείς αγορές ως ρωσικές εξαγωγές. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί την υποδομή κατεχόμενων λιμανιών της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως το λιμάνι της Σεβαστούπολης.



Κατά τη διάρκεια του 2025 μεταφέρθηκαν από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας πάνω από 2 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, εκ των οποίων περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνοι κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.