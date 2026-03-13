Την ισχυρή στήριξη που έχει λάβει η Κύπρος από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την ανάγκη για ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε συνέντευξή του στο CNN.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι έχουν ζητήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη χρήση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους της Βρετανίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το Λονδίνο έχει ξεκαθαρίσει πως οι συγκεκριμένες βάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αμυντικές επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, οι Βρετανοί έχουν διευκρινίσει ότι συμμετέχουν μόνο σε αμυντικές δραστηριότητες από συγκεκριμένες στρατιωτικές βάσεις που διαθέτουν σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε παράλληλα ότι το ζήτημα για την EΕ δεν είναι αν θα εμπλακεί στη σύγκρουση, καθώς οι συνέπειες των εξελίξεων είναι ήδη αισθητές.

«Ήδη υφιστάμεθα τις συνέπειες της σύγκρουσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η αστάθεια επηρεάζει τη θαλάσσια ασφάλεια, αυξάνει το ενεργειακό κόστος, δημιουργεί πιέσεις στις οικονομίες και προκαλεί διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι η Κύπρος είχε θέσει ως βασική προτεραιότητα για την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιλογή που –όπως είπε– αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύστοχη υπό το φως των σημερινών εξελίξεων.

«Η περιοχή αυτή είτε βρίσκεται σε κρίση είτε προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες και γι’ αυτό πρέπει να εστιάσουμε σε αυτήν», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρώπη επηρεάζεται άμεσα από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια περιφερειακή σύγκρουση, αλλά για μια κατάσταση με παγκόσμιες επιπτώσεις στις αγορές και στην οικονομία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε επίσης τις στενές σχέσεις της Κύπρου με τις χώρες του Κόλπου, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς αυτές τις χώρες σε μια δύσκολη συγκυρία.

Όπως ανέφερε, μόλις επέστρεψε από επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναμένεται να επιστρέψει ξανά στην περιοχή τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί η Λευκωσία.

Τέλος, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι πέρα από την έκφραση αλληλεγγύης προς την Κύπρο, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης και για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.