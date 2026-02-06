Σε νάιλον σακούλα ήταν τοποθετημένες οι σφαίρες που εντοπίστηκαν από καθαρίστρια στις τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, συνολικά εντοπίστηκαν 20 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Πρόκειται για τροχιοδεικτικές, αβολίδωτες, καθώς και ορισμένα πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 7,62. Οι σφαίρες παραλήφθηκαν και αναμένεται να σταλούν για βαλλιστικό έλεγχο, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο εντοπισμού γενετικού υλικού.

Παράλληλα, η Αστυνομία προχωρεί στην εξέταση των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης του νοσοκομείου, καθώς και των λιστών ασθενών που επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία κατά το τελευταίο 24ωρο, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί το πρόσωπο που άφησε τα φυσίγγια στον χώρο.

Τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο οι σφαίρες να τοποθετήθηκαν εκεί προκειμένου να παραληφθούν από άλλο άτομο, αλλά και το ενδεχόμενο να ξεχάστηκαν στο σημείο. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Αστυνομία βρίσκεται σε συνεννόηση και με την Εθνική Φρουρά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

