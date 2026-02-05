Συναγερμός σήμανε χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας όταν εντοπίστηκαν σφαίρες σε γυναικείες τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας .

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι σφαίρες εντοπίστηκαν σε νάιλον σακούλι χθες το μεσημέρι.

Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, δήλωσε πως εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 20 σφαίρες. Πρόκειται για τροχιοδεικτικες, αβολίδωτες σφαίρες και μερικά πλήρη φυσίγγια.

Οι σφαίρες παραλήφθηκαν για σκοπούς επιστημονικών και άλλων εξετάσεων με στόχο να διαπιστωθεί πως βρέθηκαν στις τουαλέτες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ