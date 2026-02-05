Ολοκληρώνονται εντός Φεβρουαρίου οι εξετάσεις της Αστυνομίας που ζητήθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία σε σχέση με το θανατηφόρο τροχαίο στην Αγλαντζιά με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου από τον Άγιο Δομέτιο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, ο οποίος μίλησε στο Πρωτοσέλιδο, αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, θα επιστρέψει ο φάκελος στη Νομική Υπηρεσία για να πάρει την πορεία της η υπόθεση.

Ερωτηθείς για την καθυστέρηση, απάντησε ότι «είναι κατανοητά τα ερωτήματα, σε διάφορες υποθέσεις, όχι μόνο ατυχημάτων, γίνονται πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και χρειάζεται χρόνος. Δεν είναι πρώτη φορά που μια υπόθεση παίρνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνονται όλες οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και μέχρι το τέλος του μήνα ο φάκελος θα επιστρέψει στη Νομική Υπηρεσία».

Σημειώνεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί τον προηγούμενο Νοέμβριο στη Νομική Υπηρεσία, συνοδευόμενος από συγκεκριμένες εισηγήσεις, ωστόσο στη συνέχεια επιστράφηκε στους ανακριτές προκειμένου να γίνουν περαιτέρω χειρισμοί. Μετά την κατάθεση της έκθεσης από ειδικό, απομένει η συνολική αξιολόγηση όλων των στοιχείων, ώστε να ληφθεί απόφαση για το κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του εμπλεκόμενου οδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο δυστύχημα της 29ης Ιουλίου 2025, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κυριάκο, σημειώθηκε στη λεωφόρο Λάρνακος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τη Λευκωσία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση δεδομένα, στα φώτα τροχαίας της λεωφόρου Λάρνακος ο νεαρός επιχείρησε να στρίψει δεξιά. Την ίδια στιγμή, όχημα που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τη Λευκωσία προς τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου, με οδηγό 24χρονο και συνοδηγό 23χρονο, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το αυτοκίνητο του 20χρονου.

