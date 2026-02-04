Σε ποινές φυλάκισης 11 ετών και δυόμισι ετών αντίστοιχα, καταδικάστηκαν 66χρονος και 48χρονη για παράνομη εισαγωγή πέραν των 17 κιλών κάνναβης.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «tο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε χθες σε ποινές φυλάκισης 11 ετών και δυόμισι ετών αντίστοιχα, αφού τους βρήκε ένοχους στις κατηγορίες της παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα».

Όπως αναφέρεται τα δυο πρόσωπα είχαν συλληφθεί στις 7 Ιουνίου, 2025 στο αεροδρόμιο Λάρνακας όταν έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές τους, στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, εντοπίστηκαν 17 περίπου κιλά και 600 γραμμάρια κάνναβης.

