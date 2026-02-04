Ληστεία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχία Λάρνακας, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 18:00 άγνωστο πρόσωπο εισήλθε σε περίπτερο στη Λάρνακα και κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας, το οποίο συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό και σύλληψη του δράστη.

