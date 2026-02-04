Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αργά την Πέμπτη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Αργά το βράδυ πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Πέμπτη και την Παρασκευή ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.