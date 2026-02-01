Θλίψη στο παγκύπριο έχει προκαλέσει η είδηση για το θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της ACCEPT Κύπρο και πρώην προέδρο της οργάνωσης και μέλος του ΔΗΣΥ.

Η εξόδιος ακολουθία του θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο στις 14:00, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Κηδειών που ανέλαβε τη ταφή.

Η οικογένεια του Γαβριηλίδη θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00, ενώ η ταφή θα γίνει στο παλιό Κοιμητήριο Στροβόλου.

Παρακαλείται αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, όπως αναφέρει η οικογένεια Γαβριηλίδη στην ανακοίνωση.









Διαβάστε επίσης: ΠτΔ για χαμό Κώστα Γαβριηλίδη: «Άνοιξε δρόμους συζήτησης και κατανόησης»



