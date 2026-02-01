Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη θλίψη του μέσω ανακοίνωσης για το «χαμό» του Κώστα Γαβριηλίδη.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι ο Γαβριηλίδης όπως ανέφερε στην ανακοίνωση «άνοιξε δρόμους συζήτησης και κατανόησης σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια του».





Η αυτούσια ανακοίνωση του ΠτΔ:





«Με θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της Accept Κύπρου, ο οποίος με τη δημόσια παρουσία και δράση του συνέβαλε ουσιαστικά στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πορεία και η προσφορά του χαρακτηρίζονταν από συνέπεια, θάρρος και προσήλωση σε αρχές που ενίσχυσαν τη δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας μας και συνέβαλαν στην ενίσχυση κουλτούρας αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Μέσα από τη δράση του, άνοιξε δρόμους συζήτησης και κατανόησης σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια του.

Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος».



