Απεβίωσε ο Κώστας Γαβριηλίδης, βυθίζοντας στο πένθος την Κύπρο και τον πολιτικό κόσμο.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τον εικαστικό και συγγραφέα Ανδρέα Καραγιάν, με ανάρτηση του.

«Κωνσταντίνε μου αγαπημένε πού έφυγες χθες ξαφνικά και μας άφησες μέσα σε όλη αυτή τη βρωμιά Ήσουν μια αχτίδα φωτός ένας άγγελος χωρίς φτερά. Σήμερα αισθάνομαι να έχω φτωχύνει πολύ. Σε αγαπώ φίλε μου πάντα θα είσαι στη μνήμη μου. Konstandinos was an honest and responsible person fighting for human rights. For how many people one can say the same. Such a hame he left us. We will always remember him».









Η συλληπητήρια ανακοίνωση του ΔΗΣΥ: «Ξεχώριζε και θα τον θυμόμαστε πάντοτε»





«Με βαθιά οδύνη και θλίψη η ηγεσία, οι Βουλευτές και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπήρξε ένας νέος άνθρωπος με ενεργή και ουσιαστική παρουσία στα κοινά και ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Παράταξής μας. Ξεχώριζε, και θα τον θυμόμαστε πάντοτε, για την παρρησία, το ήθος και το θάρρος με τα οποία υπερασπιζόταν τις αρχές και τις αξίες του.

Πάντα στην πρώτη γραμμή, έδωσε τις δικές του μάχες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές».





Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Η πορεία και η προσφορά του χαρακτηρίζονταν από συνέπεια, θάρρος και προσήλωση σε αρχές που ενίσχυσαν τη δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας

Με θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της Accept Κύπρου, ο οποίος με τη δημόσια παρουσία και δράση του συνέβαλε ουσιαστικά στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πορεία και η προσφορά του χαρακτηρίζονταν από συνέπεια, θάρρος και προσήλωση σε αρχές που ενίσχυσαν τη δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας μας και συνέβαλαν στην ενίσχυση κουλτούρας αποδοχής και αλληλοσεβασμού. Μέσα από τη δράση του, άνοιξε δρόμους συζήτησης και κατανόησης σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια του.

Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος.

ΑΚΕΛ: «Εργάστηκε με παρρησία και αισιοδοξία για την κατοχύρωση της ισότητας»

Ο Κώστας Γαβριηλίδης εργάστηκε με παρρησία και αισιοδοξία για την κατοχύρωση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και ευρύτερα για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας. Συνεργαστήκαμε μαζί του για να επιτευχθούν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης αφήνει την σφραγίδα της πρωτοπόρας δράσης του στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα της Κύπρου. Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συνεργάτες του.





Την θλίψη της εξέφρασε με ανάρτηση της και η Αννίτα Δημητρίου

Πραγματικά συγκλονισμένη εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον αδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας Κώστα Γαβριηλίδη.



Η απώλεια τεράστια όχι μόνο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά για όλους όσοι είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να συμπορευτούμε μαζί του.



Ένας υπέροχος άνθρωπος…







Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε επίσης με ανάρτηση τη θλίψη του





Με λύπη έχω πληροφορηθεί για τον αδόκητο χαμό του Κώστα Γαβριηλίδη, ιδρυτή και πρώην προέδρου των ACCEPT-ΛΟΑΤ.

Είτε συμφωνούσε κάποιος είτε διαφωνούσε με τις πολιτικές του θέσεις, ο Κώστας είχε το θάρρος της γνώμης του και ήταν έτοιμος να παλέψει για τα πιστεύω του όσο λίγοι στη…







Κίνημα Οικολόγων: «Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τις αξίες της ισότητας»





«Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου.



Ο Κώστας Γαβριηλίδης υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τις αξίες της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κυπριακή κοινωνία.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου».





Πρόεδρος ΔΗΠΑ: «Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό στον δημόσιο διάλογο»

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη, μιας προσωπικότητας που συνέδεσε τη δημόσια και επαγγελματική της πορεία με την προώθηση της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στη διαφορετικότητα στην Κύπρο.

Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό στον δημόσιο διάλογο και στις προσπάθειες για μια κοινωνία πιο δίκαιη και συμπεριληπτική. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του Κώστα Γαβριηλίδη».



Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Κώστα Γαβριηλίδη





Ο Κώστας Γαβριηλίδης ήταν ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα (ΠΑΣΔ) από τον Μάιο 2018.

Ο Κώστας ήταν συνιδρυτής της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, της πρώτης επίσημης ΛΟΑΤΙ οργάνωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρξε ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της οργάνωσης από τον Μάιο 2012 έως τον Δεκέμβριο 2017.

Επίσης, κατά την περίοδο 2014-2018, ο Κώστας διατέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πανευρωπαϊκής ΛΟΑΤΙ οργάνωσης ILGA-Europe, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει 600 οργανώσεις μέλη από 54 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Ήταν μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για Ανθρωπιστικά Θέματα η οποία δρα συμπληρωματικά προς το κύριο έργο της διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό και αποσκοπεί στο να φέρει σε επαφή ανθρώπους από τις δύο κοινότητες για μια σειρά επί μέρους θεμάτων.

Ως Πρόεδρος της Accept, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου το 2014, μιας εκδήλωσης που αμφισβητήθηκε έντονα, ιδιαίτερα από την Εκκλησία της Κύπρου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 4500 άτομα, καθιστώντας την μια από τις πιο επιτυχημένες πορείες για κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα μας.

Εργάστηκε, επίσης, υπέρ του Νόμου της Πολιτικής Συμβίωσης που ψηφίστηκε στην Κύπρο το 2015, καθώς και υπέρ του νομοσχεδίου Ποινικοποίησης της Ομοφοβικής και Τρανσφοβικής Ρητορικής και Βίας, που υπερψηφίστηκε την ίδια χρονιά.

Ο Κώστας ήταν απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο από το Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου. Έζησε και εργάστηκε στο Λονδίνο για αρκετά χρόνια ως προγραμματιστής και επέστρεψε στην Κύπρο το 2009. Ήταν ιδιωτικός υπάλληλος.



