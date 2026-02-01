Τροχαία σύγκρουση με 6 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η οδική σύγκρουση συνέβη λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη συμβολή της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη με τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, στη Λάρνακα Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος, με συνοδηγό την 66χρονη σύζυγο του, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος, με συνοδηγό τη 45χρονη σύζυγο του, και επιβάτες στα πίσω καθίσματα τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 8,5 και 4,5 ετών.

Η 66χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημα της. Απεγκλωβίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου τυγχάνουν ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης.

Η μέχρι στιγμής ενημέρωση σχετικά με τα έξι πρόσωπα αναφέρει ότι, η 66χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ τα άλλα πέντε πρόσωπα φαίνεται να μην έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι ιατρικές εξετάσεις συνεχίζονται. Στη σκηνή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, με την Τροχαία Λάρνακας να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση.