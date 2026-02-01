Λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που αναμένονται στην περιοχή Τροόδους, η Αστυνομία θα προχωρήσει σε ελεγχόμενες, κατά διαστήματα, αποκοπές της κυκλοφορίας προς τον Όλυμπο, για σκοπούς οδικής ασφάλειας και αποσυμφόρησης του οδικού δικτύου.
Οδηγοί προσοχή στο Τρόοδος: Αποκόπηκαν δρόμοι εξαιτίας πλήθους επισκεπτών
