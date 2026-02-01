Εντατικούς ελέγχους και ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία των αστικών περιοχών είχε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο των στοχευμένων, προληπτικών δράσεων της σε όλες τις επαρχίες. Στόχος η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης



Κατά τη διάρκεια των ψεσινών προληπτικών ελέγχων της Αστυνομίας, συνελήφθη πρόσωπο από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 187 χιλιομέτρων την ώρα.



