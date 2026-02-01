Αναφορές στην Κύπρο περιλαμβάνονται σε σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών γύρω από το δίκτυο του Τζέφρι Έπστιν. Τα νέα e-mails και έγγραφα που δημοσιεύτηκαν χθες δεν αφορούν καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης επί κυπριακού εδάφους, ωστόσο καταγράφουν χρήση της Κύπρου ως επιχειρησιακού, επιστημονικού και εταιρικού κόμβου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Έπστιν διατηρούσε πολυεπίπεδες διεθνείς δραστηριότητες. Υπενθίζεται πως ίχνη αναφορών για Κύπρο υπήρχαν και στα προηγούμενα e-mail που δημοσιευτηκαν.

«Εργαστήριο αναλύσεων Κύπρο»: επιστημονικό έργο και πληρωμές

Σε αλληλογραφία του 2017, γίνεται ρητή αναφορά σε «analysis lab in Cyprus», με σημείωση ότι το έργο μπορεί να πληρωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το e-mail περιγράφει σχέδιο χρηματοδότησης ερευνητικού έργου μέσω τρίτων φορέων, με τελικό αποδέκτη συνεργάτη που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, στο πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς φυσικής και μαθηματικών

Η διατύπωση υποδηλώνει ότι η Κύπρος λειτουργούσε ως βάση εκτέλεσης επιστημονικού έργου, ενώ οι χρηματορροές μπορούσαν να δρομολογηθούν από άλλες δικαιοδοσίες.

Κυπριακή εταιρεία και τιμολόγηση υπηρεσιών

Ξεχωριστή σημασία έχει τιμολόγιο κυπριακής εταιρείας με έδρα τη Λευκωσία, η οποία παρείχε επιστημονικές και αναλυτικές υπηρεσίες σε συνεργάτη του Έπστιν. Το τιμολόγιο, ύψους 6.500 στερλινών, αφορά ανάλυση EEG δεδομένων και προετοιμασία υλικού για ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και συνέδρια

Η συγκεκριμένη αναφορά τεκμηριώνει ότι κυπριακές νομικές οντότητες εντάσσονταν σε διεθνή έργα που σχετίζονταν με πρόσωπα του περιβάλλοντος Έπστιν, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από τα έγγραφα παράνομη δραστηριότητα.

«Το ισραηλινό κόλπο Κύπρο»: εσωτερική παραδοχή για δικαιοδοσίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει e-mail του 2017, στο οποίο γίνεται λόγος για χρήση της Κύπρου ως εταιρικής έδρας, με τη φράση ότι το «ισραηλινό κόλπο χρήσης της Κύπρου για αποφυγή φόρων είναι παρωχημένο και επικίνδυνο». H αλληλογραφία δείχνει να είναι μεταξύ του πρωην ισρηλινού Πρωθυπουργού Εχούντ Μπάρακ και του Έπστιν και ενός άλλους προσώπου. Σε συνέχεια της αλληλογραφίας καταγράφεται εντολή για πάγωμα διαδικασιών που αφορούν κυπριακή εταιρεία και αναζήτηση «πραγματικής ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας»





Η αναφορά δεν αποδεικνύει φοροδιαφυγή, αλλά καταδεικνύει πώς η Κύπρος αντιλαμβανόταν από ορισμένους συνομιλητές ως ενδιάμεσος εταιρικός κόμβος, επιλογή που σε εσωτερικό επίπεδο επανεξεταζόταν.

Μεταφορά εταιρείας στην Κύπρο και έλεγχοι συμμόρφωσης

Σε μεταγενέστερο e-mail (2018), γίνεται αναφορά σε μεταφορά εταιρείας από τον Παναμά στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αλλαγή καθεστώτος από bearer shares σε εγγεγραμμένες μετοχές. Η αλληλογραφία αφορά διαδικασίες KYC και συμμόρφωσης τραπεζικού ιδρύματος, που ζητά αποδεικτικά έγγραφα για τη νέα κυπριακή νομική μορφή της εταιρείας.



Οικονομικές επαφές και κοινωνικό περιβάλλον

Άλλο e-mail περιλαμβάνει χαλαρή αναφορά σε «κάποια χρηματοοικονομική εταιρεία στην Κύπρο», στο πλαίσιο προσωπικών και κοινωνικών επαφών του Epstein. Η αναφορά είναι ασαφής, χωρίς εταιρικά στοιχεία ή περαιτέρω τεκμηρίωση, αλλά δείχνει ότι η Κύπρος εμφανιζόταν στο δίκτυό του ακόμη και σε ανεπίσημες συνομιλίες.





Στην συνέχεια του mail γίνεται αναφορά σε κάποιο πάρτυ με «cute ones» αλλά δεν είναι ευδιάκριτο σε ποιο αναφέρεται.

Επιθεωρητής αεροσκαφών «στην Κύπρο»

Τέλος, σε e-mail του 2012 σχετικά με αγορά και επισκευή ελικοπτέρου Bell 430, αναφέρεται ότι επικεφαλής επιθεωρητής βρισκόταν στην Κύπρο και θα πραγματοποιούσε έλεγχο πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ

