Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά στη δημοσιοποίηση περισσότερων από τρία εκατομμύρια σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του εκλιπόντος καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Οι αρμόδιες αρχές ανέφεραν ότι η επεξεργασία του υλικού βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα το προσεχές διάστημα, καθώς συνεχίζεται η ανάλυση των δεδομένων.



Δείτε τα έγγραφα ΕΔΩ

Χιλιάδες βίντεο και εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες

Η τελευταία παρτίδα εγγράφων περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται έξι εβδομάδες μετά την προθεσμία που είχε τεθεί από νόμο, ο οποίος είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Καθυστερήσεις λόγω προστασίας των θυμάτων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προηγουμένως αποδώσει την καθυστέρηση στη χρονικά απαιτητική διαδικασία ελέγχου εκατομμυρίων εγγράφων, προκειμένου να αφαιρεθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση θυμάτων ή ευάλωτων προσώπων.

Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η διαδικασία αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η προστασία προσωπικών δεδομένων και να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη στα θύματα.

Τι έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα

Χιλιάδες σελίδες είχαν ήδη αποχαρακτηριστεί και δημοσιοποιηθεί σε προηγούμενες φάσεις, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες με δημόσια πρόσωπα, καθώς και γραπτά μηνύματα και ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Οι προηγούμενες αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον και συζητήσεις, λόγω της παρουσίας γνωστών προσώπων στο υλικό.

Σημαντική διευκρίνιση από τις αρχές

Οι αμερικανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η αναφορά ή η εμφάνιση ονομάτων στα έγγραφα δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη ή εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Πολλά από τα πρόσωπα που είχαν αναφερθεί σε προηγούμενες δημοσιοποιήσεις έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με παράνομες ενέργειες που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.