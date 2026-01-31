Το τρίμηνο βρέφος που είχε μεταφερθεί την περασμένη εβδομάδα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους (Shaken Baby Syndrome), έχει αποσωληνωθεί και υποστηρίζεται με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

Σημείωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά σταθερή.

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος πατέρας του βρέφους συνελήφθη ως ύποπτος για αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

