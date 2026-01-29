Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, συνεχίζει να νοσηλεύεται το τρίμηνο αγοράκι που, σύμφωνα με τους ιατρούς μεταφέρθηκε εκεί από τη μητέρα του, με σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους (Shaken Baby Syndrome), σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το ΚΥΠΕ από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπο Χαριλάου.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες για διαπίστωση της αιτίας που οδήγησε στην κρίσιμη κατάσταση το βρέφος, ενώ στο μεταξύ ο 28χρονος πατέρας του βρέφους που συνελήφθη, τελεί από την Τρίτη υπό 4ήμερη κράτηση.

Τα αδικήματα που διερευνώνται σε βάρος του 28χρονου είναι πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Το βρέφος μεταφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ