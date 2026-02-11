Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Είχαν προηγηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι και οι εργασίες του Συμβουλίου, ενώ ολοκληρώθηκε και η τελετή ανταλλαγής των συμφωνιών που υπογράφηκαν.

Οι δηλώσεις Ερντογάν

Συμφωνούμε αμφότεροι ότι θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας και βλέπουμε ότι οι συμφωνίες που υπογράφουμε μάς παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να ενισχυθεί το αμοιβαίο εμπόριο τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, αλλά δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και διάθεση για λύση. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μειονοτήτων πρέπει να ενεργήσουμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης ώστε να ωφεληθεί πλήρως η «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης από τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις ελευθερίες στην εκπαίδευση. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ για τη Γάζα. Χρειάζεται δίκαιη λύση στο παλαιστινιακό.

Πιστεύω από καρδιάς ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους δίαυλους με βάση τη συνεργασία.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Η παρουσία μας στην Άγκυρα στην 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου επιβεβαιώνει την αξία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας σε ένα ρευστό περιβάλλον τόνισε ο πρωθυπουργός.

Καθιερώσαμε νέο υπόδειγμα άμεσης συνεργασίας, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία χωρίς κρίσεις και εντάσεις με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Στο μεταναστευτικό οι ροές στο Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 60% μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Κάνοντας ειδική αναφορά στην τραγωδία της Χίου, επισήμανε ότι η καταπολέμηση των απάνθρωπων δικτύων των διακινητών πρέπει να είναι σταθερός μας στόχος όπως το διεθνές εμπόριο.

«Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις, αν όχι τώρα, πότε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.



Για το Κυπριακό ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «παραθυρο ευκαιρίας». Συγκεκριμένα ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε πως: «Και με τον Πρόεδρο συζητήσαμε επίσης το Κυπριακό, όπου η ελληνική θέση παραμένει σαφής, οι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας, ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπη το 2017 σε μία διαδικασία η οποία, βεβαίως, πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.»

Απάντηση Μητσοτάκη στον Ερντογάν για «τουρκική μειονότητα Θράκης»: Είναι καθαρή η οπτική μας και για τις μειονότητες, το καθεστώς προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια στη Συνθήκη της Λωζάνης για τα «περί τουρκικής μειονότητας». Είναι θρησκευτική η μειονότητα το αναφέρει ρητά η συνθήκη, χωρίς άλλη παρερμηνεία. Η μουσουλμανική μειονότητα και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας μεταξύ των δυο χωρών.

Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και στην εκκίνησης της β’ φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά των δύο κρατών, αλλά με πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς για να ζει και το Ισραήλ με ασφάλεια. Η Ελλάδα αντιτίθεται σε ενδεχόμενη προσάρτηση της δυτικής όχθης από το Ισραήλ αλλά και στους εποικισμούς που δυσχεραίνει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία αλλά να την κάνουμε σύμμαχο, τιμώντας την παρακαταθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.

«Θα χαρώ να σας δω στην Ελλάδα, στο επόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας», κατέληξε, προσκαλώντας τον Τούρκο πρόεδρο στην Αθήνα.

«Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών μας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.





