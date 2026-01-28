Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το βρέφος που διαγνώστηκε με το σύνδρομο ταρακουνημένου μωρού και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Εκ πρώτης όψεως η εικόνα είναι συμβατή με το σύνδρομο shaken baby

Αφορά σοβαρή μορφή σωματικής κακοποίησης

Οι ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις έδειξαν αιμάτωμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Το βίαιο κούνημα ενός βρέφους ή μικρού παιδιού προκαλεί εγκεφαλική αιμορραγία. Αναμένουμε τις τελικές διαπιστώσεις των θεραπόντων γιατρών.

Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη και τέθηκε υπό τετραήμερη κράτηση.

Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο πατέρας είχε καταγγελθεί και στο παρελθόν για επιθετική συμπεριφορά και συγκεκριμένα για ενδοοικογενειακή βία, η οποία δεν προχώρησε λόγω μη ικανοποιητικής μαρτυρίας.

Ο πατέρας του τρίμηνου βρέφους αρνείται κάθε ανάμειξη. Οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκονται στο στάδιο λήψης καταθέσεων.

