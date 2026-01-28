Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση βρέφους τριών μηνών, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως πιθανή κακοποίηση.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Πάμπος Χαριλάου, το βρέφος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Στο μεταξύ, την Τρίτη μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας προχώρησαν στη σύλληψη 28χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Εναντίον του 28χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 ετών, καθώς και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

