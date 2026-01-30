Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής στον Αρχηγό Αστυνομίας από τον ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκο Ηλία ο Λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Χριστόδουλος Κόνσολος σε σχέση με το Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Κόνσολος ανέφερε πως η επιστολή βρίσκεται υπό εξέταση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σημειώνεται πως η επιστολή του ΓΔ του Υπουργείου, η οποία αποστάλθηκε στις 26 Ιανουαρίου, αφορούσε την ενημέρωση για την αυτεπάγγελτη έρευνα και τι είδους έρευνα ξεκίνησε σε σχέση με τις πληροφορίες που αφορούν τον Δήμαρχο Πάφου, με στόχο να ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών κατά πόσον η έρευνα που διεξάγει η Aστυνομία εμπίπτει στο άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022 και δικαιολογείται να τεθεί σε αργία ο δήμαρχος Πάφου.

Απαντώντας σε ερώτηση για την λήψη επιστολής μέσω δικηγόρου από τη σύζυγο του Δημάρχου Πάφου στην οποία αναφέρονται κυπριακά ΜΜΕ, το επιβεβαίωσε. «Η επιστολή βρίσκεται υπό εξέταση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», είπε.

Επεσήμανε επίσης πως η Αστυνομία δεν θα επεκταθεί περισσότερο στο παρόν στάδιο, προσθέτοντας πως «σε περίπτωση που θα υπάρξει κάποιο νεώτερο αποτέλεσμα, θα υπάρξει ανακοίνωση».

Στην επιστολή της η σύζυγος του Δημάρχου φέρεται να ζητά από την Αστυνομία να σταματήσουν οι έρευνες.

Σημειώνεται πως από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πάφου σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ, καλωσόρισε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας (της συζύγου του) εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση του ονόματός του, ενώ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα για κάθαρση, παρά τις πιέσεις και τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ