Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε επιστολή στην Αστυνομία ζητώντας επίσημη ενημέρωση για την αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξάγεται σε σχέση με τον δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, μετά τον δημόσιο θόρυβο που προκλήθηκε από διαδικτυακές αναρτήσεις με ισχυρισμούς περί κακοποίησης της συζύγου του, οι οποίοι διαψεύστηκαν από τους ίδιους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, στόχος του ΥΠΕΣ είναι να διαπιστωθεί αν τα αδικήματα που διερευνώνται εμπίπτουν στο άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου, ώστε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις– να κινηθούν διαδικασίες θέσης του δημάρχου σε αργία. Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία δεν έχει απαντήσει στην επιστολή, ενώ εξετάζεται και ενδεχόμενη συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αυτεπάγγελτη έρευνα κατά του Δημάρχου Πάφου με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας στην Πάφο.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Χριστόδουλος Κόνσολος Λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε πως «η Αστυνομία συνεχίζει την αυτεπάγγελτη έρευνα της από την περασμένη Κυριακή στα πλαίσια της οποίας λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται τεκμήρια για την κατ’ ισχυρισμό κακοποίησης γυναίκας».

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στην λήψη καταθέσεων εμπλεκομένων μερών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από υλικό που δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου ( Annie Alexui). Πρόκειται για έγγραφα που παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά και τα οποία , σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.

Να υπεθυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Πάφου , Φαίδωνας Φαίδωνος, αναφέρθηκε σε δημόσια τοποθέτησή του, σε "ανηλεή πόλεμο "εναντίον του από "συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος", κάνοντας λόγο για "απόπειρα εξόντωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος".

Ο δήμαρχος Πάφου δήλωσε ότι καλωσορίζει την έρευνα, χαρακτηρίζοντάς την ευκαιρία για να αποκατασταθεί το όνομά του, ενώ η σύζυγός του τόνισε δημόσια ότι δεν υπήρξε θύμα κακοποίησης και ότι δεν αισθάνεται φόβο.

