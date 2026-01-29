Στο podcast Uncut Dianellos μίλησε ο Αλέξανδρος Λούγκος που επιβίωσε από σοβαρό τραυματισμό που σχετίζεται με τους ελαττωματικούς αερόσακους Takata, ο οποίος συνέβη το 2017.

Ο Αλέξανδρος Λούγκου, μίλησε για τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι την πρώτη μέρα μετά το άτυχημα επέστρεψε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν τον κατάλαβε».

Εξήγησε επίσης την ατάκα «αν δεν μπορείτε να μιλήσετε με τους νεκρούς, ελάτε να μιλήσετε μαζί μου».

