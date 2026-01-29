Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε η δικηγόρος της διεμφυλικής γυναίκας που κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές, η οποία ζήτησε να μεταφερθεί στην πτέρυγα γυναικών.

H Ευανθία Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «πρόκειται για μια διεμφυλική γυναίκα, η οποία έχει κάνει επιβεβαίωση του φύλου της, μέσω νομικής της αναγνώρισης, δηλαδή στα νομικά της εγγραφά αναγράφεται ως γυναίκα. Καταδικάστηκε και εκτίει ποινή φυλάκισης στο σωφρονιστικό μας ίδρυμα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα όμως και είναι θέση μας ότι προκύπτουν κάποια κενά».

Η δικηγόρος εξήγησε ότι, «είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι τα σωφρονιστικά συστήματα, όχι μόνο στην Κύπρο βέβαια, αλλά και διεθνώς, καλούνται να διαχειριστούν σοβαρές δραστικές προκλήσεις, σε περιπτώσεις κρατουμένων με ιδιαίτερες ευαισθησίες, ακόμα και όταν καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια των υφιστάμενων δομών. Οι περιπτώσεις των διεμφυλικών κρατουμένων αναδεικνύουν μια ιδιαίτερη ένταση, τα όρια των υφιστάμενων μηχανισμών, για την ανάγκη ύπαρξης σαφούς, προβλεπόμενου και εξειδικευμένου πλαισίου. Όσον αφορά την παρούσα περίπτωση, η υφιστάμενη ρύθμιση που εφαρμόζεται σήμερα για τη γυναίκα αυτή, είναι ρητά προσωρινή, υπάρχει σχετική απαντητική επιστολή από το τμήμα των φυλακών, και εννοείται να συνεχίσουν οι αρμόδιοι την αξιολόγηση της κατάστασης και να προχωρήσουν σε μια μόνιμη ρύθμιση».

Αναφερόμενη στα προηγούμενα περιστατικά, η κυρία Κωνσταντίνου τόνισε ότι «είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει ακόμα μια κρατούμενη, η οποία βρίσκεται σε άλλο τμήμα και όχι εντός των φυλακών. Το τμήμα φυλακών στη σημερινή του μορφή όμως, δεν είναι θεσμικά έτοιμο να υποδεχτεί και να διαχειριστεί επαρκώς διεμφυλικά πρόσωπα κρατουμένων».

Όπως εξήγησε, «πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά την κοινωνική αποδοχή ούτε ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Αφορά τη θεσμική ετοιμότητα του κράτους για να διαχειριστεί άτομα με ιδιαίτερες ευαισθησίες χωρίς σαφή νομικά και σωφρονιστικά πλαίσια, όπως διαφαίνεται. Δηλαδή το ζήτημα αφορά τη θεσμική ετοιμότητα του κράτους. Η Κύπρος δεν διαθέτει σήμερα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο πλαίσιο για τη διαχείριση διεμφυλικών κρατουμένων».

Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της κρατούμενης, ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη γυναίκα κρατούμενη έχει καταδικαστεί στις 27 Ιανουαρίου και θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 6 ετών. Έχει τοποθετηθεί σε ξεχωριστό χώρο εντός των φυλακών, όμως βρίσκεται στην πτέρυγα των ανδρών. Ο λεγόμενος αυτός ξεχωριστός χώρος μπορεί να παρουσιάζεται συχνά ως μέτρο προστασίας. Την πράξη, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες που αγγίζουν τα όρια της ουσιαστικής απομόνωσης. Και αυτή η απομόνωση δεν είναι ουδέτερη. Είναι επιβαρυντική, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται χωρίς σαφές πλαίσιο, εξαντλημένες διαδικασίες και χρονικούς ορίζοντες. Δηλαδή, όπως σας είχα πει προηγουμένως, αυτή η ρύθμιση είναι προσωρινή. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες για το πότε θα γίνει μόνιμη».

Διαβάστε επίσης: Στις Κεντρικές Φυλακές τρανσέξουαλ- Ζήτησε να πάει στην πτέρυγα γυναικών