Τα προβλήματα που προκύπτουν από την κράτηση διεμφυλικών ατόμων, λόγω της απουσίας ξεκάθαρων και θεσμοθετημένων διαδικασιών, ήρθαν ξανά στο προσκήνιο μετά την υπόθεση 23χρονης από τη Βραζιλία, η οποία καταδικάστηκε σε εξαετή φυλάκιση από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», πρόκειται για διεμφυλικό άτομο, που αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα και έχει προχωρήσει σε νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου της. Μετά την καταδίκη της για μεταφορά 890 γραμμαρίων κοκαΐνης, ζήτησε να κρατηθεί στις γυναικείες φυλακές, ωστόσο τοποθετήθηκε προσωρινά σε ξεχωριστό χώρο, εκτός του γενικού πληθυσμού. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους προστασίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος στοχοποίησης ή άσκησης βίας εις βάρος της.

Το Δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνθήκες κράτησής της, αναγνωρίζοντάς τες ως ελαφρυντικό παράγοντα. Η συνήγορός της, Ευανθία Κωνσταντίνου, ζήτησε τη θεσμοθέτηση μόνιμης λύσης, επισημαίνοντας ότι τα σωφρονιστικά συστήματα, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες κρατουμένων με αυξημένες ευαλωτότητες, ακόμη και όταν υπάρχει πρόθεση συμμόρφωσης με τα υφιστάμενα πρότυπα.

Τόνισε ακόμη ότι η έκτιση της ποινής της συνοδεύεται από έντονο αίσθημα ανασφάλειας και απομόνωσης, καθώς δεν μιλά ελληνικά ή αγγλικά, γεγονός που δυσχεραίνει σοβαρά την επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση και τη συμμετοχή της σε εκπαιδευτικά ή αναμορφωτικά προγράμματα.

Η διαδρομή της 23χρονης, την οποία το Δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη ως μετριαστικό παράγοντα, χαρακτηρίζεται από έντονες και τραυματικές εμπειρίες. Από την ηλικία των 14 ετών άρχισε να υποβάλλεται σε επεμβάσεις αλλαγής φύλου, γεγονός που την οδήγησε να εγκαταλείψει την πόλη της και να μετακομίσει στο Σάο Πάολο, όπου διέμενε με άλλη τρανσέξουαλ. Όταν το πρόσωπο αυτό εξαφανίστηκε, η κατηγορούμενη άρχισε να δέχεται απειλές εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της, εξαιτίας οικονομικών οφειλών της συγκατοίκου της. Όπως αναφέρει το Δικαστήριο, οι απειλές συνοδεύονταν από αποστολή στοιχείων και φωτογραφιών συγγενικών της προσώπων, γεγονός που την οδήγησε, υπό καθεστώς φόβου και πίεσης, να αποδεχθεί τη μεταφορά ναρκωτικών ως τρόπο «εξόφλησης» των χρεών.

Η ίδια κατέθεσε ότι εξαναγκάστηκε να καταπιεί συσκευασίες κοκαΐνης, ενώ μέρος των ναρκωτικών το έκρυψε στα εσώρουχά της. Συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2025 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά την άφιξή της από το Κατάρ, όταν σε έλεγχο εντοπίστηκαν 540 γραμμάρια κοκαΐνης. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είχε καταπιεί ακόμη 35 αυγοειδείς συσκευασίες, συνολικού βάρους 350 γραμμαρίων, τις οποίες απέβαλε αργότερα στο Νοσοκομείο Λάρνακας.

