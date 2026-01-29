Για την πολύκροτη υπόθεση του videogate μίλησε στο Πρωτοσέλιδο ο Εμπειρογνώμονας Ανάλυσης Βίντεο και Εικόνας, Κώστας Κερλέγκου.

Αρχικά, επεσήμανε ότι «να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι προϊόν AI ή αλλιώς DeepFake, όπως ονομάζεται. Δηλαδή πρόκειται για ένα πραγματικό, οπτικό βίντεο, το οποίο δεν έχει υποστεί αλλοίωση πέρα από τη συρραφή κάποιου είδους μοντάζ. Δηλαδή συρραφή και μοντάζ είναι και το ίδιο πράγμα. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει λίγο συγχυστεί όταν λέμε τη λέξη μοντάζ, όταν λέμε τη λέξη συρραφή, και ιδιαίτερα έχει συγχυστεί όταν λέμε αυτό το υβριδικός πόλεμος. Πιστεύω ότι και από το βίντεο το οποίο συζητώ, δεν έχουν καν καταλάβει τι είναι υβριδικός πόλεμος».

Εξήγησε ότι «ο υβριδικός πόλεμος γίνεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής, προκαλώντας βασικά την αμφιβολία του κόσμου και στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσα από ένα βίντεο, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι το βίντεο δεν είναι πραγματικό. Μπορεί να είναι να είναι πραγματικό, αλλά λόγω της συρραφής, επειδή κόβονται κομμάτια, τα οποία στο τέλος της ημέρας να μην δίνουν το πραγματικό νόημα και να δημιουργείται αυτή η αμφιβολία και στη συνέχεια να ακολουθεί πανικός και σχολιασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξήγησε, ένα απόσπασμα διάρκειας 20 ή 30 δευτερολέπτων, ακόμη κι αν προέρχεται από ένα αυθεντικό βίντεο, δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα όταν το συνολικό υλικό διαρκεί τρία ή πέντε λεπτά. «Η ικανότητα να αλλάξει το νόημα της συζήτησης είναι τεράστια», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η πλήρης κατανόηση έρχεται μόνο όταν υπάρχει πρόσβαση στο ολοκληρωμένο βίντεο. Αν και παραδέχθηκε ότι ακόμη και ένα μικρό κομμάτι μπορεί να αφήνει κάποιο ίχνος νοήματος, ξεκαθάρισε ότι η πραγματική εικόνα είναι συχνά εντελώς διαφορετική όταν εξετάζεται το υλικό στο σύνολό του.

Ο κ. Κερλέγκος στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση που, όπως είπε, πρέπει να θυμόμαστε όλοι: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παραπληροφόρηση από τη μισή αλήθεια, παρά από ολόκληρο το ψέμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν παρουσιάζεται μόνο ένα μέρος της αλήθειας – ή ακόμη χειρότερα, όταν δεν είναι καν σαφές αν αυτό που βλέπουμε είναι έστω η μισή – το αποτέλεσμα μπορεί να διαμορφώσει οποιαδήποτε εικόνα στο μυαλό του θεατή.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο βίντεο που έχει προκαλέσει συζήτηση, υποστήριξε ότι είναι βέβαιο πως πρόκειται για πραγματικό υλικό και ότι σε αυτό μπορούν να εντοπιστούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η χρονική ακολουθία των γεγονότων πριν και μετά από ένα κρίσιμο σημείο. Από αυτά τα δεδομένα, όπως είπε, μπορεί να εξαχθεί ένα αρχικό νόημα, όμως αυτό το νόημα αφορά μόνο ό,τι προηγείται και όχι όλη την ιστορία. «Δυστυχώς δεν το έχουμε στα χέρια μας για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε πέντε λεπτά συνολικά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτές τις συνθήκες ο καθένας μπορεί εύκολα να οδηγηθεί στα δικά του συμπεράσματα.

Ο εμπειρογνώμονας άσκησε κριτική και στους χειρισμούς που έγιναν, λέγοντας ότι από τη στιγμή που προέκυψε το συγκεκριμένο υλικό, θα έπρεπε άμεσα να οριστεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και όχι πρόσωπο ή μηχανισμός συνδεδεμένος με την κυβέρνηση. Κατά την άποψή του, μια τέτοια επιλογή θα διασφάλιζε μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία, ειδικά αν εμπλεκόταν από νωρίς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως ανέφερε, ένας ανεξάρτητος ειδικός, με πρόσβαση στα πλήρη δεδομένα, θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές αρχές να αναλύσουν πιο αποτελεσματικά το υλικό και ενδεχομένως να καταλήξουν σε διαφορετικά, πιο τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστέρηση στη διαχείριση της υπόθεσης, η οποία, όπως είπε, άφησε χώρο για αποσπασματικές κινήσεις και για πρόωρες πολιτικές εξελίξεις, όπως παραιτήσεις, πριν υπάρξει πλήρης εικόνα. Κατά τον ίδιο, θα ήταν προτιμότερο πρώτα να υπάρξουν καθαρές αποδείξεις και μετά να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, ώστε να μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα για «καθαρά χέρια».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη, ωστόσο οι διαδικασίες δεν θα μπορούσαν να κινηθούν ταχύτερα χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία. «Αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν για να βγει ένα πρακτικό, βασικό αποτέλεσμα», είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα αν υπάρχει κάποιο πόρισμα που δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό στο κοινό.

Κλείνοντας, ο κ. Κερλέγκος τόνισε ότι ο κόσμος οφείλει να περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας, επισημαίνοντας όμως ένα κρίσιμο ζήτημα: μέχρι στιγμής δεν είναι διασφαλισμένο ότι οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους το ολοκληρωμένο βίντεο. Όπως ανέφερε, το πλήρες υλικό δεν έχει δοθεί ούτε από την πλατφόρμα ούτε από άλλη πηγή, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η τελική κρίση να βασιστεί και πάλι σε αποσπασματικά δεδομένα. «Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα σταλεί το ολοκληρωμένο βίντεο», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτό, κάθε συζήτηση παραμένει ελλιπής.

Διαβάστε επίσης: ΚΕ για videogate: Όλα απαντήθηκαν με σαφήνεια από τους αρμόδιους θεσμούς