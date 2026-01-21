Το στίγμα της κυβέρνησης γύρω από την ευρωπαϊκή πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το Κυπριακό, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής που απασχολούν την επικαιρότητα, παρουσίασε σε παρέμβασή του στο Πρωτοσέλιδο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Αναφερόμενος καταρχάς στην πρόσφατη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι υπήρξε μια ξεκάθαρα θετική αποτίμηση από πλευράς ευρωβουλευτών, τόσο για το περιεχόμενο των παρεμβάσεων του Προέδρου όσο και για το επίπεδο προετοιμασίας της Κύπρου ενόψει της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Όπως ανέφερε, τα μικρά κράτη-μέλη συχνά επενδύουν ακόμη περισσότερο σε τέτοιες θεσμικές ευθύνες, ακριβώς επειδή έχουν περισσότερα να αποδείξουν, υπογραμμίζοντας ότι για την Κύπρο το εξάμηνο της Προεδρίας συνιστά ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία. Υπενθύμισε ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια και ήδη είναι ορατά τα αποτελέσματα της εντατικής δουλειάς που έχει προηγηθεί.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Κυπριακή Προεδρία ξεκινά σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον. Όπως είπε, δεν είναι μόνο η Κύπρος που καλείται να διαχειριστεί πολλαπλές προκλήσεις, αλλά συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο έντονων και ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη σύγκληση έκτακτου άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο ηγετών, με αντικείμενο τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας ότι ο ρόλος της Κυπριακής Προεδρίας συνδέεται άμεσα με το πώς μπορεί να συμβάλει θεσμικά και διπλωματικά στη διαμόρφωση απαντήσεων και, όπου είναι δυνατόν, στη μετατροπή κρίσεων σε ευκαιρίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη θέση ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση περνά και μέσα από την Κύπρο, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα εργαλεία για να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση του Κυπριακού, το οποίο χαρακτήρισε ξεκάθαρα ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Όπως ανέφερε, από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και μετά, παρατηρείται αισθητή βελτίωση στο πλαίσιο των προσπαθειών για λύση, ακριβώς επειδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο έδωσε απαντήσεις σε ζητήματα που για χρόνια έμεναν άλυτα. Υπενθύμισε, μάλιστα, τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι μέχρι και τη διαδικασία του Κραν Μοντανά καταγράφηκε μια σαφής μετατόπιση προς το καλύτερο, λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης.

Σε ό,τι αφορά τα ευρωτουρκικά, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν θα λειτουργήσει μονοδιάστατα ούτε αποκλειστικά για την προώθηση εθνικών θεμάτων. Αντιθέτως, όπως είπε, η Κύπρος θα προσεγγίσει τον ρόλο της ως έντιμος διαμεσολαβητής εκ μέρους των 27, γεγονός που συνιστά και απόδειξη των πραγματικών προθέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στην Τουρκία. Τόνισε ότι η Λευκωσία είναι έτοιμη να προωθήσει συγκεκριμένα ζητήματα στις ευρωτουρκικές σχέσεις, πάντοτε όμως στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και των συμπερασμάτων που συνδέουν την πρόοδο στα ευρωτουρκικά με την παράλληλη πρόοδο στο Κυπριακό, μέσα από μια αναλογική και αναστρέψιμη διαδικασία. Υπογράμμισε ότι η Προεδρία μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο, χωρίς σε καμία περίπτωση να τεθεί στο περιθώριο η προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις και τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ότι ο ΟΗΕ δεν μπορεί ούτε να υποβαθμιστεί ούτε να παρακαμφθεί, ιδιαίτερα για την Κυπριακή Δημοκρατία και τις επιδιώξεις της στο Κυπριακό. Εξήγησε ότι παρά τις πρωτοβουλίες για συμβούλια ειρήνης ή νέες διεθνείς διαδικασίες, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας παραμένουν αδιαπραγμάτευτη βάση. Τόνισε δε ότι σε μια περίοδο τόσο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταστεί πιο συνεκτική, πιο αποτελεσματική και με ταχύτερα αντανακλαστικά, αναλαμβάνοντας τον παρεμβατικό ρόλο που ιστορικά έχει διαδραματίσει στην επίλυση διεθνών κρίσεων.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε εκτενώς στις πολιτικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και σκόπιμες διαστρεβλώσεις γύρω από ζητήματα που, όπως είπε, έχουν απαντηθεί με σαφήνεια από όλους τους αρμόδιους θεσμούς. Υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανάδειξη της αλήθειας και η στήριξη της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας, την οποία, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις, πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και μια συντονισμένη διεθνή εκστρατεία για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Ειδική αναφορά έκανε και στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τη μετεξέλιξή του και όχι την εγκατάλειψη της στήριξης προς τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Όπως ανέφερε, ανεξαρτήτως της κατάστασης της οικονομίας, η κοινωνική στήριξη παραμένει διαχρονική υποχρέωση της πολιτείας, με τη συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα όπου αυτό είναι εφικτό.

Τέλος, σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και τη λειτουργία της Αστυνομίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο και διαχρονικό πρόβλημα, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά διεθνώς. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δικαιολογία, τονίζοντας πως η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της πολιτείας. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη αξιολογήσεις και παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας της Αστυνομίας όσο και σε υποδομές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα των Κεντρικών Φυλακών. Καταλήγοντας, επισήμανε ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αλλά και με βάση τις συνθήκες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ο δημόσιος διάλογος να κινείται στη σφαίρα του ρεαλισμού, με διάκριση ανάμεσα σε όσα μπορούν να γίνουν άμεσα και σε όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Η Ευρώπη είναι στα «καλύτερα χέρια» λέει η Μέτσολα για την Κυπριακή Προεδρία