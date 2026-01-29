Δεν θα κληθεί η Αστυνομία και δεν θα «γίνει έξωση» του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, αναφέρουν πληροφορίες από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Των πληροφοριών αυτών προηγήθηκε επιστολή του Τυχικού προς τον Αρχιεπίσκοπο στην οποία ανέφερε ότι η ενέργεια την οποία ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ότι θα καλέσει την Αστυνομία για να ανοιχθεί στην παρουσία της το διαμέρισμα και το γραφείο που χρησιμοποιεί και να καταγραφούν τα αντικείμενα που υπάρχουν εντός τους «εφόσον πραγματοποιηθεί, συνιστά αυθαίρετη πράξη». Σημείωνε ακόμα ότι θα ήταν αυθαίρετη πράξη τόσο εκ μέρους του όσο και της Αστυνομίας, εάν αυτή συμπράξει, καθώς – όπως ανέφερε – «δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη δικαστικής απόφασης ή διατάγματος».

Στην επιστολή του ανέφερε, επίσης, ότι τα κλειδιά του δωματίου και του γραφείου στον όροφο της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, στα οποία αναφέρεται ο Αρχιεπίσκοπος και τα οποία ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί, βρίσκονται πάνω στις θύρες, ενώ στους εν λόγω χώρους δεν διατηρεί προσωπικά του αντικείμενα.

Από τον Μάιο του 2025 και εντεύθεν, πρόσθεσε, παραμένει σε δωμάτιο εξωτερικού χώρου, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό χώρο διαμονής και κατοικίας του.

Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου ανέφερε ακόμη ότι από της ενθρονίσεώς του επέλεξε να χρησιμοποιεί δύο χώρους ως δωμάτιο διαμονής και προσωπικό γραφείο και όχι όπως περιγράφεται στην επιστολή που του απεστάλη. Παράλληλα, σημείωνε ότι υφίσταται Μητροπολιτικό Γραφείο στο ισόγειο της Μητρόπολης, το οποίο ήδη χρησιμοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά τις επισκέψεις του στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Σε άλλο σημείο της απάντησής του, ο κ. Τυχικός σημείωσε ότι «για την προστασία των εκκλησιαστικών θεσμών από άκαιρες και απρόσφορες ενέργειες, οι οποίες δεν συντρέχουν με την αρμοδιότητά σας αλλά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς», επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του έναντι του περιεχομένου της επιστολής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Η επιστολή Τυχικού

Μακαριώτατε,

Σε απάντηση της από 28 Ιανουαρίου επιστολής Σας την οποία δώσατε στον Λογιστή της Ιεράς Μητροπόλεως να μου την αποστείλει με viber, Σας παραθέτω τα ακόλουθα. Από της ενθρονίσεώς μου επέλεξα να χρησιμοποιώ δύο χώρους, ως δωμάτιο διαμονής και προσωπικού μου γραφείου, και όχι όπως τους περιγράφετε στην Επιστολή Σας. Υφίσταται Μητροπολιτικό Γραφείο στο ισόγειο της Μητροπόλεως, το οποίο ήδη χρησιμοποιείτε οσάκις έρχεστε. Όταν ανέλαβα την διοίκηση της Μητροπόλεως, όπως γνωρίζετε, δεν προέβητε σε καμία καταγραφή των πραγμάτων της Μητροπόλεως.

Παρά το ότι η ενέργειά Σας στην οποία μου ανακοινώνετε ότι θα προβείτε, αν πραγματωθεί, θα αποτελούσε αυθαίρετη ενέργεια, εκ μέρους Σας, αλλά και της Αστυνομίας, αν συμπράξει, διότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς δικαστική απόφαση ή διάταγμα. Ωστόσο για την προστασία των εκκλησιαστικών θεσμών από άκαιρες και απρόσφορες ενέργειες που δεν συντρέχουν με την αρμοδιότητά Σας, αλλά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου έναντι του περιεχομένου της ως άνω επιστολής Σας, Σας ανακοινώνω, ότι τα κλειδιά του δωματίου και γραφείου του ορόφου της Ιεράς Μητροπόλεως στους οποίους αναφέρεσθε στην Επιστολή Σας, και τους οποίους δεν χρησιμοποιώ, ευρίσκονται πάνω στις θύρες τους, εντός των οποίων δεν διατηρώ προσωπικά μου πράγματα.

Παραμένω σε δωμάτιο εξωτερικού χώρου που βλέπει στον κήπο της Ιεράς Μητρόπολης, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό χώρο διαμονής και κατοικίας μου από τον Μάϊο του 2025 και εντεύθεν.

Ο Μητροπολίτης (πρ.) Πάφου Τυχικός

