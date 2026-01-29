Με επίσημη επιστολή προς τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, αμφισβητεί ευθέως δημόσια δήλωση του νομικού του πρώην Μητροπολίτη, σύμφωνα με την φέρεται να έχει ήδη παραδώσει το Μητροπολιτικό διαμέρισμα, το Μητροπολιτικό Γραφείο και τα κλειδιά τους στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Όπως σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος, αυτό «δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια».

Διαβάστε επίσης: Τελεσίγραφο σε Τυχικό να παραδώσει τα κλειδιά, αλλιώς θα παρέμβει η Αστυνομία

Την ίδια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος καλεί τον πρώην Μητροπολίτη να αδειάσει τους συγκεκριμένους χώρους μέχρι τις 10 σήμερα το πρωί.

Η επιστολή περιλαμβάνει σαφή προειδοποίηση ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα γίνει άνοιγμα του διαμερίσματος και του γραφείου παρουσία της Αστυνομίας, με σκοπό την καταγραφή όλων των αντικειμένων που βρίσκονται εντός των χώρων.