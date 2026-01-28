Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους παρεμβαίνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στο ζήτημα που αφορά τη χρήση του Μητροπολιτικού διαμερίσματος και του Μητροπολιτικού Γραφείου στην Πάφο από τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικό, με επίσημη επιστολή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2026.

Στην επιστολή, η οποία απευθύνεται προσωπικά στον πρώην Μητροπολίτη, ο Αρχιεπίσκοπος αμφισβητεί ευθέως δημόσια δήλωση του νομικού του συμβούλου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τυχικός φέρεται να έχει ήδη παραδώσει το Μητροπολιτικό διαμέρισμα, το Μητροπολιτικό Γραφείο και τα κλειδιά τους στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Όπως σημειώνεται, η παρουσίαση αυτή «δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια».

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο, η Αρχιεπισκοπή καλεί τον πρώην Μητροπολίτη να αδειάσει τους συγκεκριμένους χώρους μέχρι τις 10 το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026. Η επιστολή περιλαμβάνει σαφή προειδοποίηση ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα γίνει άνοιγμα του διαμερίσματος και του γραφείου παρουσία της Αστυνομίας, με σκοπό την καταγραφή όλων των αντικειμένων που βρίσκονται εντός των χώρων.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον ίδιο τον κ. Τυχικό να παρευρίσκεται κατά τη διαδικασία, προκειμένου να παραλάβει τυχόν προσωπικά του αντικείμενα, στοιχείο που δείχνει πρόθεση τυπικής και θεσμικής διαχείρισης του ζητήματος, χωρίς όμως να υποχωρεί η αυστηρότητα του μηνύματος.

Διαβάστε επίσης: Ζητούν τα κλειδιά από τον Τυχικό: «Η Μητρόπολη δεν αποτελεί σπίτι κανενός»