Σε δηλώσεις του στο «Μεσημέρι και Κάτι», ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, τόνισε ότι η Αρχιεπισκοπή αναμένει από τον Μητροπολίτη Τυχικό να παραδώσει τα κλειδιά της Μητρόπολης, υπογραμμίζοντας τη νευραλγική σημασία των χώρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εκκλησίας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για Μητρόπολη κρίσιμης σημασίας, της οποίας η καθημερινή λειτουργία προϋποθέτει πλήρη πρόσβαση και διαχείριση των χώρων. Αυτή τη στιγμή, εξήγησε, υπάρχουν ζητήματα καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αρχειακό υλικό, έγγραφα και άλλα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διοικητική και λειτουργική επάρκεια της Μητρόπολης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αναφορές περί εμπλοκής της Αστυνομίας, ο κ. Ευσταθίου κάλεσε σε προσεκτική χρήση των λέξεων, σημειώνοντας ότι η κατάσταση δεν πρέπει να δραματοποιείται. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα μιας έξωσης με δικαστική απόφαση, για να εξηγήσει ότι όταν υπάρχει θεσμική απόφαση, αυτή οφείλει να εφαρμόζεται. Διευκρίνισε ωστόσο ότι η Μητρόπολη δεν αποτελεί «σπίτι» κανενός, αλλά χώρο της Εκκλησίας, ο οποίος διέπεται από εκκλησιαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν πιεστικές καταστάσεις που απαιτούν άμεση διαχείριση, ενώ επεσήμανε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο επιείκειας και ανοχής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι χώροι της Μητρόπολης παρέμειναν κλειστοί και οι κλειδαριές άλλαξαν, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, δεδομένου ότι πρόκειται για εκκλησιαστική περιουσία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας εντάσεων ή επεισοδίων που θα αποτελούσαν νέα πληγή για την Εκκλησία. Αντιθέτως, εξέφρασε την ελπίδα ότι «με όμορφο τρόπο» ο Μητροπολίτης Τυχικός θα παραδώσει τα κλειδιά, θα κατανοήσει την κατάσταση και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση.

Αναφερόμενος, τέλος, στο γεγονός ότι ο Μητροπολίτης φέρεται να προσέφυγε εκ νέου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να θίγουν ακόμη και το ίδιο το Πατριαρχείο. Όπως ανέφερε, όταν δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αντί για συνεργασία επιλέγεται η προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια, είναι εύλογο το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αισθάνεται προβληματισμό από τέτοιου είδους χειρισμούς.

Διαβάστε επίσης: Τυχικός: Άσκησε Έκκλητο Προσφυγή ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου