Αύξηση ανά το Παγκύπριο παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες, στη ροή ασθενών στα ΤΑΕΠ αλλά και στις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία εξαιτίας των ιώσεων, όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

Όπως είπε, η πληρότητα στα νοσηλευτήρια άγγιξε σχεδόν το 90%, ωστόσο, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, «διότι, όπως είναι γνωστό, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό όσο αφορά τους εποχικούς ιούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Χαριλάου εξέφρασε την ελπίδα μέσα στις επόμενες μέρες να σημειωθεί ύφεση.

Διαβάστε επίσης: Κολιού για γρίπη Α: Σπάνιες αλλά σοβαρές επιπλοκές ακόμα και σε υγιή παιδιά

Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του τρίμηνου βρέφους, το οποίο διαγνώστηκε με το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Τοποθετήθηκε επίσης και για την έκθεση αξιολόγησης που κατατέθηκε στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ.